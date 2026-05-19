Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Ermittlungserfolg in Rostock: 46-Jähriger nach Geldautomatenaufbruch in Haft

Rostock/Landkreis Rostock (ots)

- Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rostock und des Polizeipräsidiums Rostock -

Knapp fünf Monate nach einem Angriff auf einen Geldautomaten in der Rostocker Innenstadt konnte heute ein 46-jähriger Mann aus dem Landkreis Rostock festgenommen werden.

Er steht im Verdacht, gemeinsam mit mindestens zwei weiteren Tatverdächtigen, einen Geldautomaten im Dezember 2025 im Einkaufszentrum Doberaner Hof gewaltsam aufgebrochen und Geldscheine in fünfstelliger Höhe entwendet zu haben (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/6187346).

Nach umfangreichen Ermittlungen durch die Kriminalpolizeiinspektion Rostock verdichtete sich der Verdacht gegen den 46-Jährigen Deutschen, der in der Vergangenheit bereits mehrfach polizeilich wegen Eigentumsdelikten in Erscheinung getreten ist.

Mit Unterstützungskräften des Landeskriminalamtes sowie des Landesbereitschaftspolizeiamtes konnten am heutigen Tag mehrere Objekte im Landkreis sowie in der Hansestadt Rostock durchsucht werden. Dabei wurden Spuren und Gegenstände, darunter mobile Technik sowie Werkzeug, gesichert. Der 46-jährige Deutsche wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Rostock noch am Vormittag dem Haftrichter am Amtsgericht Rostock vorgeführt, wo ihm der Haftbefehl verkündet wurde.

Die Ermittlungen gegen ihn wegen des Verdachts des Diebstahls im besonders schweren Fall als Mitglied einer Bande sowie gegen die weiteren Beteiligten dauern an.

Es gilt die Unschuldsvermutung.

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