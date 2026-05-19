PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Ermittlungserfolg in Rostock: 46-Jähriger nach Geldautomatenaufbruch in Haft

Rostock/Landkreis Rostock (ots)

   - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rostock und 
     des Polizeipräsidiums Rostock -

Knapp fünf Monate nach einem Angriff auf einen Geldautomaten in der Rostocker Innenstadt konnte heute ein 46-jähriger Mann aus dem Landkreis Rostock festgenommen werden.

Er steht im Verdacht, gemeinsam mit mindestens zwei weiteren Tatverdächtigen, einen Geldautomaten im Dezember 2025 im Einkaufszentrum Doberaner Hof gewaltsam aufgebrochen und Geldscheine in fünfstelliger Höhe entwendet zu haben (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/6187346).

Nach umfangreichen Ermittlungen durch die Kriminalpolizeiinspektion Rostock verdichtete sich der Verdacht gegen den 46-Jährigen Deutschen, der in der Vergangenheit bereits mehrfach polizeilich wegen Eigentumsdelikten in Erscheinung getreten ist.

Mit Unterstützungskräften des Landeskriminalamtes sowie des Landesbereitschaftspolizeiamtes konnten am heutigen Tag mehrere Objekte im Landkreis sowie in der Hansestadt Rostock durchsucht werden. Dabei wurden Spuren und Gegenstände, darunter mobile Technik sowie Werkzeug, gesichert. Der 46-jährige Deutsche wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Rostock noch am Vormittag dem Haftrichter am Amtsgericht Rostock vorgeführt, wo ihm der Haftbefehl verkündet wurde.

Die Ermittlungen gegen ihn wegen des Verdachts des Diebstahls im besonders schweren Fall als Mitglied einer Bande sowie gegen die weiteren Beteiligten dauern an.

Es gilt die Unschuldsvermutung.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Sophie Pawelke
Telefon: 038208 888-2041
Fax: 038208 888 2006
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 19.05.2026 – 12:49

    POL-HRO: Polizeieinsatz in Rostock-Schmarl

    Rostock (ots) - Im Rostocker Stadtteil Schmarl ist es am gestrigen Abend zu einem Polizeieinsatz gekommen, bei dem ein Linienbus an der Haltestelle "S Evershagen" in der Hundsburgallee gestoppt werden musste. Hintergrund war zunächst der Verdacht einer Freiheitsberaubung zum Nachteil eines 15-jährigen Deutschen durch mehrere Tatverdächtige. Der Geschädigte sowie elf Tatverdächtige wurden im Bus angetroffen. Der ...

    mehr
  • 19.05.2026 – 11:51

    POL-HRO: Eigentümer entdecken gestohlene Mopeds noch am selben Tag wieder

    Güstrow/ Landkreis Rostock (ots) - Am gestrigen Tag wurden zwei Simson-Krafträder vom Parkplatz einer Schule im Güstrower Stadtteil Bockhorst entwendet. Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich die Tat im Zeitraum zwischen 09:20 Uhr und 11:45 Uhr. Bei den gestohlenen Fahrzeugen handelt es sich um zwei Simson S51 in den Farben Hellgrün und Hellblau. Noch in der ...

    mehr
  • 18.05.2026 – 14:39

    POL-HRO: Ödlandbrand im IGA-Park

    Rostock (ots) - Am heutigen Montag, den 18. Mai 2026, wurden Polizei und Feuerwehr Rostock gegen 11:45 Uhr über einen Brand im Bereich eines Schilfgürtels im IGA-Park in Rostock informiert. Ein Hinweisgeber hatte die Einsatzkräfte über aufsteigenden Rauch in Kenntnis gesetzt. Nach derzeitigem Erkenntnisstand geriet aus bislang ungeklärter Ursache Ödland in Brand und breitete sich auf etwa fünf bis sechs Hektar Ödland aus. Die Berufsfeuerwehr Rostock war mit insgesamt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren