Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Doppelachser samt Rasentraktor entwendet

Parchim (ots)

In Neuburg bei Parchim haben unbekannte Täter in der Nacht zu Dienstag einen Pkw-Anhänger samt darauf befindlichem Rasentraktor gestohlen.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand verschafften sich die Täter zwischen Montag, 22:00 Uhr, und Dienstag, 06:15 Uhr, Zugang zu dem Anhänger. Dieser war gesichert auf einer Grünfläche neben einem Grundstück in der Siggelkower Straße abgestellt. Bei dem entwendeten Anhänger handelt es sich um einen silbergrauen zweiachsigen Pkw-Anhänger der Marke Humbaur. Auf dem Anhänger befand sich ein blauer Aufsitzrasenmäher der Marke ISEKI. Der entstandene Gesamtschaden wird derzeit auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt.

Die Polizei in Parchim ermittelt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall und bittet um Hinweise zum Verbleib des Anhängers sowie des Rasentraktors. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03871 600-0 bei der Polizei in Parchim zu melden.

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