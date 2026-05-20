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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: PKW fährt gegen Wismarer Stadthaus - Polizei sucht Zeugen

Wismar (ots)

Bereits am zurückliegenden Samstagabend, 16. Mai 2026, kam es in der Wismarer Innenstadt zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge befuhr ein schwarzer Mercedes gegen 21:15 Uhr die Dankwartstraße in der Wismarer Innenstadt. Zeugenaussagen zufolge sei das Fahrzeug dabei im Bereich der erlaubten 30 km/h mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen.

Im weiteren Verlauf verlor der 18-jährige Fahrzeugführer in der Rechtskurve zum Wismarer Marktplatz offenbar die Kontrolle über das Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem Wismarer Stadthaus. Weder der Fahrer des Fahrzeuges noch sein 20-jähriger Beifahrer wurden hierbei verletzt. Der entstandene Sachschaden am Gebäude wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zur Fahrweise des schwarzen Mercedes machen können oder den Unfall beobachtet haben, sich beim Polizeihauptrevier Wismar unter der Telefonnummer 03841 203-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Jessica Lerke
Telefon: 03841 203-304
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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