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Polizei Steinfurt

POL-ST: Lotte, Einbruch in Wohngruppe, Zeugen gesucht

Lotte (ots)

Unbekannte Täter sind zwischen Donnerstag (14.05.), 23.00 Uhr und Freitag (15.05.), 04.00 Uhr in eine Wohngruppe an der Ringstraße, nahe der Bahnhofstraße, eingebrochen. Nach ersten Ermittlungen gelangten sie durch das gewaltsame Aufhebeln eines Seitenfensters in das Gebäude.

In der Wohngruppe durchsuchten sie die Räume, insbesondere die Schränke. Sie öffneten vorhandene Tresore. Nach derzeitigem Ermittlungsstand entwendeten die bislang unbekannten Täter eine niedrige, vierstellige Summe Bargeld und eine Spielekonsole.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte auf der Wache in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

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