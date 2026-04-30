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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mutmaßlicher Dieb gestellt

Menden (ots)

Ein 30-jähriger Hemeraner entwendete gestern einen Fahrradsattel vor einem Lebensmittelmarkt. Gegen 18:00 Uhr meldeten Zeugen eine auffällige Person bei der Polizei, die sich an einem Fahrradständer am Supermarktparkplatz aufhielt. Als die Beamten eintrafen, trat ihnen der 30-jährige Hemeraner aggressiv gegenüber. Als er sich der polizeilichen Maßnahme entziehen wollte, musste er durch die Polizei fixiert werden. Bei ihm wurde ein Fahrradsattel von einem im Fahrradständer abgestellten Fahrrad aufgefunden. Die Polizisten zeigten ihn wegen versuchten Diebstahls an. (früt)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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