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POL-MK: Werdohler verursacht mutmaßlich betrunken einen Unfall und flüchtet

POL-MK: Werdohler verursacht mutmaßlich betrunken einen Unfall und flüchtet
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Werdohl (ots)

Ein Werdohler (20), steht im Verdacht, vergangenen Sonntag alkoholisiert einen Unfall verursacht zu haben. Anschließend unternahm er einen Fluchtversuch. Zuvor soll er aus noch unbekannten Gründen mit seinem Auto von der Straße abgekommen sein und einen geparkten Ford Kuga beschädigt haben.

Gegen 2 Uhr hörten Zeugen einen lauten Knall von der Straße. Als sie nachschauten, sahen sie zwei stark beschädigte Fahrzeuge und einen Mann, der Kennzeichen von einem 1er BMW abmontierte und wegrannte. Zeugen alarmierten die Polizei und lösten eine umfangreiche Fahndung im Umfeld des Unfallortes aus. Diese verlief erfolgreich. Polizeikräfte stellten kurz nach dem Vorfall den mutmaßlichen Fahrer aus fest. Da sich Anhaltspunkte dafür ergaben, dass er unter Alkoholeinfluss gestanden haben könnte, nahmen sie ihn mit zur Wache und ließen durch einen Arzt eine Blutprobe entnehmen. Sein Auto stellten sie sicher. Es entstanden rund 20.000 Euro Sachschaden.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unfallflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs und sucht Zeugen. Wer hat in der Tatnacht den Unfall oder den schwarzen 1er BMW im Umfeld des Unfallortes gesehen? Hinweise nimmt die Wache Werdohl unter 02392/9399-0 entgegen. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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