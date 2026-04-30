Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Geschwindigkeitskontrollen im Kreisgebiet: Zahlreiche Verstöße in Tempo-30-Zonen

Märkischer Kreis (ots)

Die Polizei führte am Mittwoch (29.04.2026) im nördlichen Kreisgebiet umfangreiche Radarkontrollen durch. An sechs Messstellen kontrollierten die Beamten insgesamt 1.272 Fahrzeuge. Die Bilanz: 135 Verwarngelder und 16 Ordnungswidrigkeitenanzeigen.

Den Auftakt machten Kontrollen in Balve. Auf der Kirchstraße in Garbeck hielten sich elf Fahrer nicht an das geltende Tempo 30; der Spitzenreiter wurde mit 48 km/h gemessen. Deutlich mehr Verstöße registrierten die Beamten anschließend in Beckum auf der Arnsberger Straße: Hier waren bei 253 Messungen 37 Fahrer zu schnell unterwegs, sechs davon im Anzeigenbereich. Der Höchstwert lag bei 57 km/h in der 30er-Zone.

Mittags verlagerte sich der Schwerpunkt nach Hemer-Sundwig. Auf der Hönnetalstraße (Tempo 50) überschritten fünf der 312 gemessenen Pkw die Geschwindigkeit (Spitzenwert 67 km/h). In Menden folgten Messungen an zwei Standorten. Während "Auf der Haar" 16 Verwarngelder fällig wurden, war die Quote in der Spessartstraße besonders hoch: Von 250 Fahrzeugen waren 71 zu schnell. Zehn Fahrer müssen mit einer Anzeige rechnen; gemessen wurde ein Pkw mit 58 km/h statt der erlaubten 30 km/h.

Den Abschluss bildete eine Kontrolle auf der Sümmerner Straße in Iserlohn. Bei 212 Fahrzeugen wurden zwölf Überschreitungen festgestellt (Maximalwert 68 km/h bei Tempo 50).

Drohende Fahrverbote fielen an diesem Einsatztag nicht an. Die Polizei kündigt weitere Kontrollen zur Senkung des Geschwindigkeitsniveaus an. (dill)

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