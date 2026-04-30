Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Sachbeschädigung: Wer kennt die Jugendlichen?

Kierspe (ots)

Jugendliche haben bereits am 18. April zur Mittagszeit an der Waldheimstraße randaliert und Scheiben an einem ehemaligen Fitnesscenter eingeworfen. Zeugen filmten die Szene mit dem Handy, informierten die Polizei und übergaben das Videomaterial. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein. Die Jugendlichen flüchteten.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zur Identität der Täter machen können. Alle vier waren männlich und etwa 12-16 Jahre alt. Zwei der vier hatten einen E-Scooter dabei. Eine Person hatte braune Haare und trug ein weißes T-Shirt, schwarze Jogginghose und schwarze Schuhe. Ein weiterer hatte braune Haare, ein blaues T-Shirt, Jeanshose und schwarze Schuhe. Der dritte hatte dunkle Haare, eine schwarze Weste, schwarzer Pullover, schwarze Hose und schwarze Schuhe. Der vierte trug Brille, blauer Pullover, Jeanshose und weiße Schuhe.

Hinweise nimmt die Wache Meinerzhagen unter 02354/9199-0 entgegen. (dill)

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