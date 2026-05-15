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Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Einbruch in Einfamilienhaus, Zeugen gesucht

Ibbenbüren (ots)

Am Mittwoch (13.05.) sind unbekannte Täter im Zeitraum von 11.00 Uhr bis 12.00 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Straße Südring eingebrochen. Das Haus befindet sich nahe der Straße Sandweg am südlichen Rand von Ibbenbüren.

In der Tatzeit hebelten die bislang unbekannten Täter die Seitentür auf und durchsuchten sämtliche Räume und Schränke. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurden Schmuck sowie Bargeld in einem dreistelligen Euro-Bereich entwendet.

Die Polizei sucht im Rahmen der weiteren Ermittlungen Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte auf der Polizeiwache in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

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