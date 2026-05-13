Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Schulwegunfall, Radfahrer leicht verletzt

Steinfurt (ots)

Am Dienstag (12.05.) ist es um 07.45 Uhr auf der Berliner Straße, im Bereich der Hausnummer 11, zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine Person leicht verletzt wurde.

Ein 9-jähriger Junge aus Steinfurt fuhr mit seinem Fahrrad auf der Berliner Straße aus Richtung Ritterstraße kommend in Richtung Marienweg. Gleichzeitig fuhr ein 38-jähriger Autofahrer aus Steinfurt ebenfalls auf der Berliner Straße, von der Altenberger Straße kommend in Richtung Gantenstraße.

Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision. Der Junge stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Seine Mutter brachte ihn anschließend in ein nahegelegenes Krankenhaus. Es entstand ein leichter Sachschaden.

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