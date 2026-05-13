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Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Auto gestohlen, Vom Gelände eines Autohauses

Emsdetten (ots)

Unbekannte Täter haben vom Gelände eines Autohauses an der Neuenkirchener Straße einen Pkw gestohlen. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen Donnerstag (07.05.), 17.30 Uhr und Dienstag (12.05.), 15.00 Uhr. Das Autohaus liegt an der Kreuzung Silberweg / Lange Water.

Bei dem gestohlenen Fahrzeug handelt es sich um einen weißen Citroen Jumper mit dem amtlichen Kennzeichen ST-JP90. Der Wagen wurde zur Fahndung ausgeschrieben.

Zeugen, die im angegebenen Zeitraum etwas Auffälliges beobachtet haben, melden sich bitte bei der Wache in Emsdetten, Telefon 02572/9306-4415.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

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