Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Diebstahl von Kupferrohren, Zeugen gesucht

Steinfurt (ots)

Am Montag (11.05.) ist es in der Zeit von 00.00 Uhr bis 20.40 Uhr durch bislang unbekannte Täter zu einem Diebstahl von Kupferfallrohren gekommen. Die Rohre waren an der Außenfassade eines Lebensmittelgeschäfts an der Straße Wippert in der Innenstadt angebracht.

Die Täter entfernten auf noch ungeklärte Weise mehrere Rohrteile in unterschiedlichen Längen. Der entstandene Schaden wird derzeit auf einen niedrigen dreistelligen Euro-Betrag geschätzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer im oben genannten Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet hat, meldet sich bitte bei der Polizei in Steinfurt, Telefon 02551/15-4115.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell