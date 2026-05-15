Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Kollision zweier Fahrradfahrer, Unbekannter Radfahrer gesucht

Greven (ots)

Am Mittwoch (13.05.) ist es gegen 08.20 Uhr am Kreisverkehr Rathausstraße / Lindenstraße vor dem Eingang einer Pizzeria zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern gekommen.

Ein 17-Jähriger stürzte mit seinem Fahrrad und verletzte sich leicht. Der andere Radfahrer entfernte sich nach dem Zusammenstoß in unbekannte Richtung. Er wird wie folgt beschrieben: Der Radfahrer war zwischen 10 und 13 Jahre alt und etwa 1,45 bis 1,55 Meter groß. Er hatte schwarze kurze Haare und fuhr mit einem schwarzen Fahrrad.

Der unbekannte Radfahrer sowie Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache in Greven zu melden: Telefon 02571/928-4455.

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