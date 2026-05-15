Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Einbruch in Firma, Zeugen gesucht

Ibbenbüren (ots)

In der Zeit von Mittwoch (13.05.), 18.45 Uhr bis Donnerstag (14.05.), 17.10 Uhr sind unbekannte Täter in eine Firma an der Gildenstraße, in Höhe der Straße Dörnebrink, eingebrochen.

Um in das Gebäude zu gelangen, öffneten die bislang unbekannten Täter gewaltsam das Garagentor. In der Firma wurden weitere Türen gewaltsam geöffnet und sämtliche Räumlichkeiten durchsucht.

Nach aktuellem Ermittlungsstand entwendeten die Täter eine unbekannte Menge an Kabeln und Werkzeugen. Der entstandene Schaden wird auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt.

Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen zu dem Einbruch. Wer Angaben dazu machen kann, wird gebeten, die Polizei in Ibbenbüren unter 05451/591-4315 zu kontaktieren.

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