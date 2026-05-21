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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Fahndung nach 43-jährigen Mann aus Schwerin beendet

Schwerin (ots)

Die Fahndung nach dem seit gestern vermissten 43-jährigen Mann aus Schwerin wurde beendet.

Die Medienpartner werden gebeten, die im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsfahndung herausgegebenen persönlichen Daten, insbesondere das Lichtbild, zu löschen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Juliane Zgonine
Telefon: 0385 5180-3004
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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