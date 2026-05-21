Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Fahndung nach 43-jährigen Mann aus Schwerin beendet

Schwerin (ots)

Die Fahndung nach dem seit gestern vermissten 43-jährigen Mann aus Schwerin wurde beendet.

Die Medienpartner werden gebeten, die im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsfahndung herausgegebenen persönlichen Daten, insbesondere das Lichtbild, zu löschen.

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