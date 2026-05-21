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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Acht Fahrgäste bei Gefahrenbremsung in Touristenbahn verletzt

Schwerin (ots)

Gestern Vormittag wurden mehrere Fahrgäste einer Schweriner Stadtrundfahrtenbahn infolge einer Gefahrenbremsung verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 27-jährige Mercedes-Fahrerin gegen 11 Uhr die August-Bebel-Straße in Richtung Friedrichstraße. Dabei missachtete sie offenbar die Vorfahrt einer Touristenbahn, die aus der Gaußstraße kommend in die August-Bebel-Straße einfahren wollte. Um eine Kollision mit dem PKW zu verhindern, leitete der 38-jährige Fahrer der Touristenbahn eine Gefahrenbremsung ein. Infolge des starken Abbremsens verletzten sich jedoch acht Fahrgäste leicht und wurden noch vor Ort durch Rettungskräfte medizinisch versorgt.

Die Polizei hat indes die Ermittlungen gegen die 27-Jährige aufgrund fahrlässiger Körperverletzung infolge des Verkehrsunfalls aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Diana Schmicker
Telefon: 03843 266-303
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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