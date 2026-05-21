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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Einbruch in Firmengebäude - Unbekannte entwenden Transporter und Werkzeuge

Karow (LK NWM) (ots)

Nachdem unbekannte Täter in der Nacht vom 19. zum 20. Mai in ein Firmengebäude in der Ortschaft Karow eingebrochen sind, ermittelt nun die Kriminalpolizei.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich der oder die unbekannten Täter gewaltsam Zutritt zu dem Firmenbäude in der Metelsdorfer Straße in Karow. Die Unbekannten entwendeten dort mehrere Werkzeugkoffer sowie einen weißen Firmentransporter der Marke Ford Transit. Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt des Diebstahls mit dem Firmenlogo versehen und trug ein amtliches Kennzeichen mit NWM-Kennung. Der entstandene Gesamtschaden wird derzeit auf etwa 28.000 Euro geschätzt.

Beamte des Kriminaldauerdienstes kamen zum Einsatz und sicherten vor Ort Spuren. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls im besonders schweren Fall aufgenommen.

Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die im genannten Zeitraum im Bereich der Metelsdorfer Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich im Polizeihauptrevier Wismar unter der Telefonnummer 03841 203-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Jessica Lerke
Telefon: 03841 203-304
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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