Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Auffahrunfall mit zwei Verletzten.

Lippe (ots)

Im Kreuzungsbereich Paulinenstraße/Gerichtsstraße ereignete sich am späten Mittwochabend (25.03.2026) gegen 22 Uhr ein Auffahrunfall, bei dem eine Autofahrerin und ein Autofahrer verletzt wurden. Eine 27-Jährige aus Detmold war mit ihrem VW Passat in Richtung Hornsche Straße unterwegs. Vor ihr befand sich ein 29-jähriger Audi A3-Fahrer. Als der Mann aus Münster an der Kreuzung an einer roten Ampel verkehrsbedingt bremste, bemerkte die VW-Fahrerin dies augenscheinlich zu spät und fuhr auf den Audi auf. Durch den Aufprall erlitt die 27-jährige Frau schwere Verletzungen, der 29-Jährige wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte beide Personen ins Klinikum. Die zwei Autos mussten abgeschleppt werden. An ihnen entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von rund 12.000 Euro.

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