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Polizei Bochum

POL-BO: Zu schnell und ohne gültigen Führerschein: Mofafahrer (16) flüchtet vor der Polizei

Bochum (ots)

Nachdem ein Kleinkraftradfahrer am Dienstag, 19. Mai, vor einer Verkehrskontrolle geflüchtet ist, muss sich der 16-jährige Bochumer nun unter anderem wegen Kennzeichenmissbrauchs und Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Gegen 19 Uhr wurde eine Streifenwagenbesatzung auf den jungen Mofafahrer aufmerksam, der deutlich zu schnell auf der Lothringer Straße in Richtung Josef-Baumann-Straße unterwegs war. Um das Fahrzeug zu kontrollieren, gaben die Beamten Anhaltesignale - doch der Fahrer reagierte nicht. Stattdessen gab er weiter Gas und fuhr dabei mehrmals in den Gegenverkehr.

Nach einer kurzen Verfolgungsfahrt gelang es den Beamten, den Mofafahrer im Bereich "Kornweg" an der Weiterfahrt zu hindern und stellten den jungen Mann. Die anschließende Überprüfung ergab, dass der 16-jährige Bochumer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zudem waren die Kennzeichen an seinem Kleinkraftrad abgeklebt.

Im Rahmen der weiteren Maßnahmen fanden die Einsatzkräfte bei dem 16-Jährigen eine mitgeführte Softair-Waffe sowie ein Einhandmesser.

Die Beamten stellten das Fahrzeug und die Waffen sicher und übergaben den Jugendlichen an seine Erziehungsberechtigten.

Die Ermittlungen des Verkehrskommissariats dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Marina Sablic
Telefon: 0234 909-1026
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

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