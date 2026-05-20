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Polizei Bochum

POL-BO: Leicht verletzt: Alkoholisierter Pedelec-Fahrer (38) fährt gegen Ampelmast

Herne (ots)

Nach einem Verkehrsunfall auf der Cranger Straße in Herne am Dienstagmittag, 19. Mai, ist ein alkoholisierter Pedelec-Fahrer (38, aus Herne) leicht verletzt worden.

Nach bisherigem Stand befuhr der 38-Jährige den Gehweg der Cranger Straße in Richtung Westring. Nach eigenen Angaben verlor er in Höhe der Einmündung Harpener Weg auf Grund einer Fahrbahnverengung die Kontrolle über sein Pedelec und fuhr gegen einen Ampelmast. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu.

Während der Unfallaufnahme haben die Einsatzkräfte Alkoholgeruch wahrnehmen können. Ein Test ergab einen Wert von 2,5 Promille. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den Mann in ein Krankenhaus.

Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Marcella Nows
Telefon: 0234 909-1024
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

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