Polizei Bochum

POL-BO: Öffentlichkeitsfahndung: Wer kennt diese Frau?

Bochum (ots)

Die Polizei veröffentlicht mit richterlichem Beschluss ein Foto einer Überwachungskamera und fragt: Wer kennt diese Frau?

Das Foto finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/204060

Hinweis: Sollte der Link ins Leere führen, ist diese Fahndung geklärt und wurde durch das LKA gelöscht.

Die auf dem Foto abgebildete Frau soll am 22. April 2025 zwischen 16.10 und 16.50 Uhr mit weiteren Tatverdächtigen ein Auto im Parkhaus am Dr.-Ruehr-Platz 1 in Bochum ausgespäht haben, um anschließend Gegenstände aus dem Kofferraum zu entwenden.

Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell