POL-BO: Cannabis-Plantage ausgehoben: 35-Jähriger geht in Untersuchungshaft
Herne (ots)
Die Herner Polizei hat am Wochenende eine illegale Cannabis-Plantage in Horsthausen ausgehoben. Die Beamtinnen und Beamten stellten zahlreiche Pflanzen sicher und nahmen einen tatverdächtigen 35-Jährigen fest.
Ein Zeuge meldete am Freitagabend, 15. Mai, über den Polizeinotruf 110 verdächtige Beobachtungen in Bezug auf eine leerstehende Wohnung an der Eberhard-Wildermuth-Straße. Als die Beamten dem Hinweis nachgingen, bemerkten sie die Plantage im Gebäude. Mit einem Durchsuchungsbeschluss betraten sie kurz darauf die Wohnung.
Dabei stellten die Einsatzkräfte Hunderte Cannabis-Pflanzen sowie Zubehör und weitere Beweismittel sicher. Einen tatverdächtigen 35-Jährigen ohne festen Wohnsitz, der sich vor Ort aufhielt, nahmen sie fest. Ein Haftrichter verhängte Untersuchungshaft gegen ihn.
Das Rauschgiftkommissariat (KK 14) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.
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