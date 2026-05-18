Polizei Bochum

POL-BO: Cannabis-Plantage ausgehoben: 35-Jähriger geht in Untersuchungshaft

Herne (ots)

Die Herner Polizei hat am Wochenende eine illegale Cannabis-Plantage in Horsthausen ausgehoben. Die Beamtinnen und Beamten stellten zahlreiche Pflanzen sicher und nahmen einen tatverdächtigen 35-Jährigen fest.

Ein Zeuge meldete am Freitagabend, 15. Mai, über den Polizeinotruf 110 verdächtige Beobachtungen in Bezug auf eine leerstehende Wohnung an der Eberhard-Wildermuth-Straße. Als die Beamten dem Hinweis nachgingen, bemerkten sie die Plantage im Gebäude. Mit einem Durchsuchungsbeschluss betraten sie kurz darauf die Wohnung.

Dabei stellten die Einsatzkräfte Hunderte Cannabis-Pflanzen sowie Zubehör und weitere Beweismittel sicher. Einen tatverdächtigen 35-Jährigen ohne festen Wohnsitz, der sich vor Ort aufhielt, nahmen sie fest. Ein Haftrichter verhängte Untersuchungshaft gegen ihn.

Das Rauschgiftkommissariat (KK 14) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

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