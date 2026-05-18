Polizei Bochum

POL-BO: Zwei Einbrüche in Wittener Werkstätten - Zeugen gesucht

Witten (ots)

Am Samstag, 16. Mai, ist es in Witten zu zwei Einbruchsdelikten gekommen. Die Polizei sucht Zeugen der Vorfälle und bittet um Hinweise.

Die erste Tat ereignete sich gegen 18 Uhr im Bereich Friedrich-Ebert-Straße. Nach bisherigem Stand hielten sich drei unbekannte Jugendliche mehrere Minuten vor der Autowerkstatt auf, als einer der Tatverdächtigen die Scheibe eintrat und den Innenraum betrat. Kurze Zeit später verließ das Trio die Örtlichkeit. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang unklar.

Gute zwei Stunden später kam es im Bereich der Cörmannstraße erneut zu einem Einbruch in eine KFZ-Werkstatt. Gegen 20.30 Uhr schlugen drei Tatverdächtige die Glasscheibe der Werkstatt ein, entwendeten eine Geldkassette mit geringem Geldbetrag aus dem Tresenbereich und flüchteten. Auch hier soll es sich um Jugendliche gehandelt haben, die wie folgt beschrieben werden:

1. Tatverdächtiger: ca. 150-165 cm groß, bekleidet mit einer schwarzen Trainingshose, Trainingsjacke in grau-olive von Nike, schwarzen Sneaker.

2. Tatverdächtiger: ca. 165-175 cm groß, bekleidet mit blauer enger Jeanshose, hellgrauer Steppjacke, schwarz-grauen Sneaker.

3. Tatverdächtiger: ca. 165-175 cm groß, bekleidet mit einem schwarzen Trainingsanzug (vermutlich Adidas), einer schwarzen Kapuze, schwarzen Handschuhe und einer roten Kappe mit weißer Front.

Die Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Ob beide Einbrüche im Zusammenhang stehen, ist ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen. Sachdienliche Hinweise werden unter den Rufnummern 0234 909-8310 oder -4441 (Kriminalwache) entgegengenommen.

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