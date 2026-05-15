Polizei Bochum

POL-BO: Verkehrsunfall auf der Hattinger Straße - Motorradfahrer (21) schwer verletzt

Bochum (ots)

Ein Motorradfahrer (21, aus Bochum) wurde bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag, 13. Mai, auf der Hattinger Straße schwer verletzt.

Der Bochumer fuhr gegen 16.25 Uhr auf der Hattinger Straße in Richtung Linden. Als ein Autofahrer (22, aus Bochum) aus der Lenbachstraße kommend nach links auf die Hattinger Straße abbiegen wollte, führte der Motorradfahrer eine Gefahrenbremsung durch, konnte aber eine Kollision nicht mehr verhindern.

Der Kradfahrer stürzte und zog sich Verletzungen zu. Eine Rettungswagenbesatzung brachte ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Hattinger Straße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme einseitig gesperrt.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

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