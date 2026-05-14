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Polizei Bochum

POL-BO: Neun beschädigte Autos und zwei Verletzte - Polizei stellt Unfallflüchtigen

Bochum (ots)

Am Donnerstagnachmittag, 14. Mai, kam es in Bochum-Bergen zu einem Verkehrsunfall mit neun beschädigten Fahrzeugen und zwei Leichtverletzten. Der Unfallverursacher (40) war zunächst flüchtig, konnte aber im Rahmen der Fahndung vorläufig festgenommen werden. Er stand unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 40-jähriger Bochumer gegen 17.30 Uhr die Bergener Straße mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Herne. Auf Höhe der Hausnummer 109 kollidierte er mit fünf geparkten Autos, geriet in den Gegenverkehr und stieß mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen. Darin befanden sich zwei Frauen (58 und 77 aus Bochum), die bei dem Zusammenstoß leicht verletzt wurden. Anschließend kollidierte er mit zwei weiteren geparkten Fahrzeugen. Die Unfallstelle erstreckt sich über knapp 50 Meter. Der 40-Jährige flüchtete zunächst fußläufig, konnte jedoch im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,3 Promille, der Konsum von Drogen wurde bejaht. Daraufhin entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe.

Die zwei verletzten Frauen wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Bereich gesperrt.

Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Leitstelle
Melina Pauli
Telefon: 0234 909-3099
E-Mail: leitstelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

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