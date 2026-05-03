Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Fünf Verletzte nach Verkehrsunfall
Trebra (Nordhausen) (ots)
Am 02.05.2026, gegen 18:45 Uhr kam es auf der L2062, zwischen Epschenrode und Treba, zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Nach gegenwärtigem Ermittlungsstand kam der 23-jährige Fahrer einer Mercedes-Benz C-Klasse - aus bisher ungeklärter Ursache - in einer Rechtskurve kurz vor der Ortslage Treba von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Die 5 Insassen des Fahrzeuges erlitten leichte Verletzungen, wovon zwei dieser mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht werden mussten. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Im Rahmen des Verkehrsunfalls entstand ein Sachschaden im hohen vierstelligen Bereich.
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