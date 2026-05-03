Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall mit landwirtschaftlichem Gespann in Beuren

Nordhausen (ots)

Am 02.05.2026 / 17:40 Uhr befuhr der 22jährige Führer einer landwirtschaftlichen Zugmaschine Deutz mit Anhänger die K 235 vom Scharfenstein kommend in Richtung Beuren. Im Bereich der abschüssigen Serpentinen versagte die Betriebsbremse der Zugmaschine und das Gespann kam in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab, überrollte dort zwei Verkehrszeichen, prallte gegen einen Baum und kam zum Stillstand. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An dem landwirtschaftlichen Gespann entstand Sachschaden in Höhe von geschätzten 11.500,-EUR. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass für die Zugmaschine und den Anhänger eine Betriebsuntersagung vorlagen und diese somit nicht zugelassen sind. Eine entsprechende Anzeige wurde erstattet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell