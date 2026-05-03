Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in Feuerwache - Täter ohne Beute

Mühlhausen (ots)

Am 02.05.2026 gegen 06:50 Uhr befuhren Polizeibeamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich während ihrer Streifentätigkeit die Ortschaft Großmehlra. Hier nahmen sie einen winkenden Feuerwehrmann vor der Feuerwache wahr, welcher sich gerade im Telefonat mit der Landeseinsatzzentrale befand. Die Polizeibeamten nahmen Kontakt zum Herrn auf. Er schilderte den Polizeibeamten, dass es in der Nacht vom 01.05. auf den 02.05.2026 zu einem Einbruch in die Feuerwache gekommen sei. Die Polizeibeamten übernahmen die Anzeigenaufnahme. Nach Überprüfung des Objektes konnte ein aufgebrochenes Fenster im hinteren Teil des Gebäudes festgestellt werden. Hierdurch verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zum Gebäude. Im Inneren wurde zudem eine Bürotür aufgebrochen. In der Folge durchsuchten die Täter mehrere Räumlichkeiten und brachen Schränke auf. Die Täter hinterließen bei ihrer Tat diverse Spuren. Diese wurden sachgerecht gesichert. Außerdem wurde der Zeuge vor Ort vernommen.

Obwohl erheblicher Sachschaden entstand, verließen die Täter nach ersten Erkenntnissen ohne Beute das Objekt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen sich bei der zuständigen Dienststelle zu melden.

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