PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in Feuerwache - Täter ohne Beute

Mühlhausen (ots)

Am 02.05.2026 gegen 06:50 Uhr befuhren Polizeibeamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich während ihrer Streifentätigkeit die Ortschaft Großmehlra. Hier nahmen sie einen winkenden Feuerwehrmann vor der Feuerwache wahr, welcher sich gerade im Telefonat mit der Landeseinsatzzentrale befand. Die Polizeibeamten nahmen Kontakt zum Herrn auf. Er schilderte den Polizeibeamten, dass es in der Nacht vom 01.05. auf den 02.05.2026 zu einem Einbruch in die Feuerwache gekommen sei. Die Polizeibeamten übernahmen die Anzeigenaufnahme. Nach Überprüfung des Objektes konnte ein aufgebrochenes Fenster im hinteren Teil des Gebäudes festgestellt werden. Hierdurch verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zum Gebäude. Im Inneren wurde zudem eine Bürotür aufgebrochen. In der Folge durchsuchten die Täter mehrere Räumlichkeiten und brachen Schränke auf. Die Täter hinterließen bei ihrer Tat diverse Spuren. Diese wurden sachgerecht gesichert. Außerdem wurde der Zeuge vor Ort vernommen.

Obwohl erheblicher Sachschaden entstand, verließen die Täter nach ersten Erkenntnissen ohne Beute das Objekt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen sich bei der zuständigen Dienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Unstrut-Hainich
Telefon: 03601 4510
E-Mail: pi-unstrut-hainich@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 03.05.2026 – 07:49

    LPI-NDH: Unfall mit landwirtschaftlichem Gespann in Beuren

    Nordhausen (ots) - Am 02.05.2026 / 17:40 Uhr befuhr der 22jährige Führer einer landwirtschaftlichen Zugmaschine Deutz mit Anhänger die K 235 vom Scharfenstein kommend in Richtung Beuren. Im Bereich der abschüssigen Serpentinen versagte die Betriebsbremse der Zugmaschine und das Gespann kam in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab, überrollte dort zwei ...

    mehr
  • 03.05.2026 – 07:30

    LPI-NDH: Fahren ohne FE Teistungen

    Nordhausen (ots) - Am 02.05.2026 / 23:40 Uhr kontrollierten Beamte der PI Eichsfeld in der Teistunger Bergstraße den 15jährigen Führer eines Moped Simson. Dabei wurde festgestellt, dass an dem Fahrzeug augenscheinlich leistungssteigende Veränderungen an Luftfilter, Vergaser und Zylinder vorgenommen wurden. Für die Fahrzeugklasse besaß der Jugendliche allerdings nicht die erforderliche Führerscheinklasse. Daher wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und Anzeige wegen ...

    mehr
  • 02.05.2026 – 07:45

    LPI-NDH: Wilde Fahrt endet nach zwei Verkehrsunfällen, drei Räder und nassen Füßen

    Nordhausen (ots) - Am Freitagnachmittag gegen 13:25 Uhr beabsichtigten Beamte des Inspektionsdienst der Landespolizeiinspektion Nordhausen eine Verkehrskontrolle mit einem dunklen VW und dessen Fahrer in der Hardenbergstraße in Nordhausen durchzuführen. Die Beamten hatten den Verdacht, dass die montierten Kennzeichen nicht zum Fahrzeug gehören. Der Fahrer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren