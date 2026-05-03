Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Fahren ohne FE Teistungen
Nordhausen (ots)
Am 02.05.2026 / 23:40 Uhr kontrollierten Beamte der PI Eichsfeld in der Teistunger Bergstraße den 15jährigen Führer eines Moped Simson. Dabei wurde festgestellt, dass an dem Fahrzeug augenscheinlich leistungssteigende Veränderungen an Luftfilter, Vergaser und Zylinder vorgenommen wurden. Für die Fahrzeugklasse besaß der Jugendliche allerdings nicht die erforderliche Führerscheinklasse. Daher wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis erstattet. Das Moped wurde für eine abschließende Begutachtung sichergestellt und der Jugendliche an die Erziehungsberechtigten übergeben. Gegen den Fahrzeughalter wird wegen Zulassens des Fahrens ohne Faherlaubnis ermittelt.
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