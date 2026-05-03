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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahren ohne FE Teistungen

Nordhausen (ots)

Am 02.05.2026 / 23:40 Uhr kontrollierten Beamte der PI Eichsfeld in der Teistunger Bergstraße den 15jährigen Führer eines Moped Simson. Dabei wurde festgestellt, dass an dem Fahrzeug augenscheinlich leistungssteigende Veränderungen an Luftfilter, Vergaser und Zylinder vorgenommen wurden. Für die Fahrzeugklasse besaß der Jugendliche allerdings nicht die erforderliche Führerscheinklasse. Daher wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis erstattet. Das Moped wurde für eine abschließende Begutachtung sichergestellt und der Jugendliche an die Erziehungsberechtigten übergeben. Gegen den Fahrzeughalter wird wegen Zulassens des Fahrens ohne Faherlaubnis ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Eichsfeld
Telefon: 0361 5743 67 100
E-Mail: pi.eichsfeld.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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