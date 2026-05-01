Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in Feuerwehrgerätehaus

Wüstheuterode (ots)

Am Donnerstag, den 30.04.2026 erlebten die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Wüstheuterode eine böse Überraschung: Gegen 16:25 Uhr stellten sie fest, dass Unbekannte auf der Suche nach Geld in das Feuerwehrgerätehaus eingebrochen waren und dabei einen Schaden in Höhe von ca. 1500 Euro verursachten. Das Geld für die Reparatur des entstandenen Schadens steht nun der Gemeinde nicht mehr für andere Aufgaben zur Verfügung. Die Polizeiinspektion Eichsfeld ist für sachdienliche Hinweise dankbar (Aktenzeichen 0107098).

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