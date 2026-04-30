LPI-NDH: Auto verletzt Passantin auf Parkplatz

Hauröden (ots) - Am Donnerstagvormittag teilte eine Bürger den Schwelbrand einer etwa 200 Jahre alten Buche in einem Waldstück bei Hauröden mit. Der sehr hoch gewachsene Baum wurde durch die Kameraden der Feuerwehr abgelöscht, ohne dass er einen Waldbrand auslösen konnte. Nach Angaben der Einsatzkräfte vor Ort scheint ein entzünden des Baumes mit einer ...

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