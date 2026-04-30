Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Auto verletzt Passantin auf Parkplatz
Nordhausen (ots)
Auf einem Parkplatz im Uthleber Weg wurde am Donnerstag gegen 11.30 Uhr eine Passantin durch ein ausparkendes Fahrzeug verletzt. Das Auto rollte über den Fuß und verletzte die Frau. Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen kamen zum Einsatz und leiteten Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung ein.
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