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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auto verletzt Passantin auf Parkplatz

Nordhausen (ots)

Auf einem Parkplatz im Uthleber Weg wurde am Donnerstag gegen 11.30 Uhr eine Passantin durch ein ausparkendes Fahrzeug verletzt. Das Auto rollte über den Fuß und verletzte die Frau. Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen kamen zum Einsatz und leiteten Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung ein.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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