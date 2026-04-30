Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Waldbrand verhindert - Feuerwehr löscht Meter hohe Buche bei Hauröden

Hauröden (ots)

Am Donnerstagvormittag teilte eine Bürger den Schwelbrand einer etwa 200 Jahre alten Buche in einem Waldstück bei Hauröden mit. Der sehr hoch gewachsene Baum wurde durch die Kameraden der Feuerwehr abgelöscht, ohne dass er einen Waldbrand auslösen konnte. Nach Angaben der Einsatzkräfte vor Ort scheint ein entzünden des Baumes mit einer Zündquelle als wahrscheinlich.

Hinweise zu dem Brand nimmt die Polizei in Heilbad Heiligenstadt unter der Telefonnummer 0361/5743 67 100 entgegen.

Aktenzeichen: 0106635

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