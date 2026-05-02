Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Kradfahrer nach Unfall schwer verletzt
Nordhausen (ots)
Am Freitagnachmittag befuhr ein 23-Jähriger die Bundesstraße 81 vom "Netzkater" kommend in Richtung Hasselfelde mit seinem KRAD (Yamaha). In einer Rechtskurve kurz vor der Landesgrenze zu Sachsen-Anhalt verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Bei der Kollision und dem folgenden Sturz verletzte sich der 23-Jährige schwer und musste zur weiteren medizinischen Behandlung in das Südharzklinikum nach Nordhausen verbracht werden. Am geführten Motorrad entstand wirtschftlicher Totalschaden sowie an der Leitplanke ein Schaden in Höhe von etwa 500,-EUR.
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