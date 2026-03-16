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Freiwillige Feuerwehr der Stadt Goch

Feuerwehr Goch: Markus Matenaar ist stellvertretender Löschzug-Chef

Feuerwehr Goch: Markus Matenaar ist stellvertretender Löschzug-Chef
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Goch (ots)

Bei der Löscheinheit Pfalzdorf hat es einen Wechsel auf Führungsebene gegeben. Brandinspektor Markus Matenaar ist als stellvertretender Leiter in die Löschzug-Führung aufgestiegen und unterstützt damit Brandinspektor Jürgen Thomas. Weiterer Stellvertreter ist Stadtbrandinspektor Marc Derksen. Brandinspektor Marco Berns stand für diese Funktion nicht mehr zur Verfügung.

Feuerwehrchef Stefan Bömler gratulierte Matenaar zu seiner neuen Funktion und dankte Marco Berns für die geleistete Arbeit an der Spitze des Löschzuges Pfalzdorf.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr der Stadt Goch
Pressesprecher
Torsten Matenaers
Telefon: +49 (0)172 / 25 66 517
E-Mail: presse@feuerwehr-goch.de
http://www.feuerwehr-goch.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr der Stadt Goch, übermittelt durch news aktuell

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