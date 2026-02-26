Freiwillige Feuerwehr der Stadt Goch

Feuerwehr Goch: Feuerwehr verhindert Gebäudebrand

Goch-Asperden (ots)

Aus unklarem Grund hat heute Nacht in Asperden ein Reisemobil gebrannt. Das Fahrzeug war unmittelbar an einer Scheune auf einem Grundstück an der Triftstraße abgestellt. Um 23.42 Uhr wurden Löscheinheiten aus Asperden, Kessel und der Stadtmitte alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Kräfte stand das Wohnmobil in Vollbrand. Die Flammen drohten auf die Scheune überzugreifen. Dies konnten die Löschtrupps durch eine sogenannte Riegelstellung verhindern. Das Wohnmobil selbst war nicht mehr zu retten.

Nach knapp 20 Minuten war der Brand unter Kontrolle, die Nachlöscharbeiten zogen sich in der Folge jedoch noch bis nach 1 Uhr hin. Vor Ort waren 34 Einsatzkräfte unter der Leitung von Stadtbrandinspektor Stefan Bömler. Die Ursache für den Brand ist unklar, auch die Höhe des entstandenen Sachschadens steht nicht fest.

