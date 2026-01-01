Freiwillige Feuerwehr der Stadt Goch

Feuerwehr Goch: Drei Feuerwehreinsätze in der Silvesternacht in Goch und Pfalzdorf

Für die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Goch verlief der Jahreswechsel arbeitsreich. In der Silvesternacht sowie am Neujahrsmorgen mussten die Einsatzkräfte zu insgesamt drei Brandeinsätzen ausrücken.

Der erste Einsatz für die Löscheinheit Goch Stadtmitte erfolgte um 00:55 Uhr. Auf der Thielenstraße war es zu einem Böschungsbrand gekommen. Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht und vollständig abgelöscht werden.

Kaum war dieser Einsatz beendet, ging um 01:07 Uhr die nächste Alarmierung ein. Gemeldet wurde ein Wohnungsbrand auf der Kalkarer Straße, Ecke Thielenstraße. Einsatzleiter Stadtbrandinspektor Stefan Bömler ließ bereits auf der Anfahrt zusätzliche Kräfte der Löscheinheit Hülm sowie der Löscheinheit Stadtmitte 2 nachalarmieren. Vor Ort stellte sich heraus, dass eine in das Gebäude integrierte Toreinfahrt in Brand geraten war. Beim Eintreffen der Feuerwehr drohte das Feuer bereits auf eine Wohnung im ersten Obergeschoss überzugreifen.

Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig, da sich in der Vermauerung der Toreinfahrt Belüftungsöffnungen befanden, durch die sich das Feuer unbemerkt innerhalb der Wandkonstruktion nach oben ausbreiten konnte.

Das betroffene Mehrfamilien-Reihenhaus umfasst drei Wohnungen. Zum Brandzeitpunkt hielten sich zwölf Personen im Gebäude auf. Ein Bewohner wurde mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Aufgrund der starken Rauchentwicklung sowie erheblicher Rußablagerungen ist das Gebäude derzeit unbewohnbar.

Die Löschmaßnahmen erstreckten sich bis in die frühen Morgenstunden. Gegen 04:30 Uhr konnten die insgesamt 42 Einsatzkräfte dann den Heimweg antreten.

Der dritte Einsatz folgte am Neujahrsmorgen gegen 10:10 Uhr im Ortsteil Pfalzdorf. Auf der Straße "An der Molkerei" brannte eine Mülltonne. Anwohner hatten das Feuer bemerkt und bereits weitgehend selbst gelöscht. Die Löscheinheit Pfalzdorf führte Nachlöscharbeiten durch und konnte anschließend wieder einrücken.

