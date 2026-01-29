Freiwillige Feuerwehr der Stadt Goch

Feuerwehr Goch: Massives Feuer in Mehrfamilienhaus: 70jährige Frau erleidet Rauchgasvergiftung

Goch (ots)

Gegen 21.20 Uhr gestern Abend wurden zunächst die Löschzüge Stadtmitte der Freiwilligen Feuerwehr Goch zu einem Gebäudebrand an der Straße Kleinfeldchen in der Gocher Innenstadt alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Kräfte schlugen die Flammen bereits meterhoch aus dem Treppenhaus des rechten Teils des Mehrfamilien-Doppelhauses. Das Feuer hatte bereits auf den Dachstuhl sowie den benachbarten Gebäudeteil übergegriffen. Zunächst wurde mindestens eine Person in dem brennenden Haus vermisst.

Stadtbrandinspektor Stefan Bömler setzte sofort mehrere Atemschutztrupps zur Personensuche und Brandbekämpfung ein. Das Innere des Gebäudes konnte jedoch bereits in einer frühen Einsatzphase nicht mehr betreten werden, das Brandereignis war zu intensiv. Mehrere Strahlrohre, auch über die Drehleiter, wurden vorgenommen. Mit massivem Wassereinsatz konnte ein weiteres Ausbreiten der Flammen verhindert werden. Nach rund 1,5 Stunden war der Brand unter Kontrolle. Zwischenzeitlich wurden die Löscheinheiten Pfalzdorf und Hassum zur Unterstützung nachalarmiert. In der Spitze waren 60 Einsatzkräfte vor Ort.

Wie sich letztlich herausstellte, befand sich zum Glück keine Person mehr in dem Gebäude. Der zunächst vermisste Mann war in Sicherheit. Eine 70jährige Frau wurde vom Rettungsdienst mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert. Auch sie befand sich bei Eintreffen der Feuerwehr nicht mehr im Gebäude.

Der rechte Gebäudeteil des Wohnhauses ist durch den Brand akut einsturzgefährdet. Auch der linke Gebäudeteil ist derzeit nicht bewohnbar. Sieben Personen insgesamt sind davon betroffen. Eine Person musste vorläufig durch das Ordnungsamt untergebracht werden.

Die Feuerwehr bedankt sich herzlich bei Anliegern des Brandortes, die ihre Garagen zur Verfügung gestellt haben. Hier konnten sich die eingesetzten Feuerwehrleute kurz bei dem zwischenzeitlich einsetzenden Schneefall im Trocken ausruhen bzw. ihre nach einem Atemschutzeinsatz verdreckte Kleindung wechseln.

Insgesamt dauerten die Löscharbeiten knapp 3,5 Stunden. Die Brandursache ist unklar, die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt.

