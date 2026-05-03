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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verletzte Person nach Verkehrsunfall

Nordhausen (ots)

Am 02.05.2026, gegen 08:50 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung "Bochumer Straße" - "Freiherr-vom-Stein-Straße". Der 60-jährige Fahrer eines VW Golf beabsichtigte, von der Bochumer Straße kommend, auf der Kreuzung nach links auf die Freiherr-vom-Stein-Straße abzubiegen. Im Rahmen des Abbiegevorganes kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden, vorfahrtsberechtigten BMW, der die Kreuzung von der Oskar-Cohn-Straße kommend, in Richtung der Bochumer Straße überqueren wollte. Der 60-jährige Fahrer des BMW wurde leichtverletzt. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Inspektionsdienst Nordhausen
Telefon: 03631 960
E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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