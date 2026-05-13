Polizei Bochum

POL-BO: Fußgängerin (57) verletzt - Polizei sucht Zeugen

Herne (ots)

Verkettung unglücklicher Umstände: Nach einem Verkehrsunfall, bei dem sich eine Fußgängerin (57, aus Herne) Verletzungen zugezogen hat, sucht das ermittelnde Verkehrskommissariat einen beteiligten E-Scooter-Fahrer sowie weitere Zeugen.

Ein Junge befuhr am Montag, 11. Mai, um 18.40 Uhr mit einem E-Scooter den Gehweg der Mont-Cenis-Straße in Richtung Kirchstraße. In Höhe der Hausnummer 282 musste er nach aktuellem Stand einem Fußgänger ausweichen, der in entgegengesetzter Richtung über den Gehweg rannte, um den Bus noch zu erwischen.

Beim Ausweichen touchierte der E-Scooter-Fahrer die 57-jährige Hernerin, die mit ihrem Hund die Straße am dortigen Fußgängerüberweg überqueren wollte. Durch die Kollision rannte der Hund los und zog dabei so stark an der Leine, dass die Frau stürzte.

Der E-Scooter-Fahrer setzte seine Fahrt fort; der andere Passant stieg in den Linienbus ein.

Bei dem Sturz zog sich die Hernerin Verletzungen zu, die ambulant behandelt wurden.

Der E-Scooter-Fahrer wird wie folgt beschrieben: männlich, acht bis neun Jahre alt, 1,50 m groß, blaues T-Shirt, schwarze lange Sporthose.

Das Verkehrskommissariat bittet sowohl den Jungen als auch weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer 0234 909-5206 zu melden.

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