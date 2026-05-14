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Polizei Bochum

POL-BO: Radfahrer (83) bei Alleinunfall schwer verletzt

Witten (ots)

Bei einem Alleinunfall in Witten am Mittwochnachmittag, 13. Mai, hat sich ein 83-jähriger Radfahrer schwere Verletzungen zugezogen.

Der Wittener war gegen 16.55 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Gasstraße in Richtung Ruhrstraße unterwegs. Beim Versuch, von der Fahrbahn auf den Gehweg zu fahren, blieb er am Bordstein hängen und stürzte gegen eine Mauer.

Eine Rettungswagenbesatzung brachte den schwer verletzten Senior zur stationären Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Leitstelle
Julia Wilms
Telefon: 0234 909-3099
E-Mail: leitstelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

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