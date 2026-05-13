Polizei Bochum

POL-BO: Einbruch in Wanne - Kripo sucht Zeugen

Herne (ots)

Die Kripo ermittelt nach einem Wohnungseinbruch in Wanne und sucht Zeugen.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich am Dienstag, 12. Mai, zwischen 10.30 und 11.20 Uhr durch das Überwinden eines Gartenzauns Zutritt auf ein Grundstück an der Rathausstraße. Durch das Aufhebeln der Terrassentür gelangten sie in die Wohnung, durchwühlten die Räumlichkeiten und flüchteten anschließend mit ihrer Beute.

Die Kripo ermittelt und bittet unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

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