Polizei Bochum

POL-BO: Von Auto erfasst: Hernerin (35) schwer verletzt im Krankenhaus

Herne (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag, 14. Mai, in Herne ist eine 35-jährige Fußgängerin von einem Pkw erfasst und schwer verletzt worden.

Gegen 10 Uhr war ein 42-jähriger Autofahrer aus Herne auf der Wilhelmstraße unterwegs. Nach bisherigem Stand kam es kurz hinter dem Kreuzungsbereich Wilhelmstraße/Thiesstraße zur Kollision mit einer Fußgängerin (35, aus Herne), die zeitgleich den dortigen Zebrastreifen überquerte.

Durch den Aufprall wurde die 35-Jährige auf die Motorhaube aufgeladen. Eine Rettungswagenbesatzung brachte die schwer verletzte Fußgängerin zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

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