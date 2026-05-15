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Polizei Bochum

POL-BO: Von Auto erfasst: Hernerin (35) schwer verletzt im Krankenhaus

Herne (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag, 14. Mai, in Herne ist eine 35-jährige Fußgängerin von einem Pkw erfasst und schwer verletzt worden.

Gegen 10 Uhr war ein 42-jähriger Autofahrer aus Herne auf der Wilhelmstraße unterwegs. Nach bisherigem Stand kam es kurz hinter dem Kreuzungsbereich Wilhelmstraße/Thiesstraße zur Kollision mit einer Fußgängerin (35, aus Herne), die zeitgleich den dortigen Zebrastreifen überquerte.

Durch den Aufprall wurde die 35-Jährige auf die Motorhaube aufgeladen. Eine Rettungswagenbesatzung brachte die schwer verletzte Fußgängerin zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Marina Sablic
Telefon: 0234 909-1026
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

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