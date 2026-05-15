Polizei Bochum

POL-BO: Festnahmeerfolg nach Einbruch am Scharpwinkelring - zwei Tatverdächtige werden dem Haftrichter vorgeführt

Herne (ots)

Nach einem Wohnungseinbruch am Donnerstagabend, 14. Mai, sind im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen zwei Tatverdächtige am Scharpwinkelring in Herne festgenommen worden.

Gegen 18.30 Uhr alarmierte das Überwachungssystem einen 43-jährigen Herner über den Einbruch in seiner Wohnung. Er befand sich zum Tatzeitpunkt nicht zu Hause und verständigte unmittelbar daraufhin den Polizeinotruf 110. Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten zur Festnahme von zwei Tatverdächtigen in der Nähe des Tatorts.

Bei den beiden Frauen handelt es sich um eine 36-Jährige und eine 45-Jährige. Sie wurden vorläufig festgenommen und werden einem Haftrichter vorgeführt.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

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