Polizei Bochum

POL-BO: Schwer verletzt: Motorradfahrer (28) kommt nach Unfall ins Krankenhaus

Bochum (ots)

Bei einem schweren Unfall am Montagabend, 18. Mai, im Bochumer Stadtzentrum ist ein Motorradfahrer (28) verletzt worden.

Gegen 17.30 Uhr war der Recklinghäuser mit seinem Motorrad auf der Viktoriastraße in Richtung Südring unterwegs. In Höhe der Kreuzung Kerkwege kreuzte eine Autofahrerin (61, aus Dortmund) nach aktuellem Stand seine Spur, um ein Wendemanöver durchzuführen.

Der Motorradfahrer krachte in das Auto und stürzte, wobei er sich schwere Verletzungen zuzog. Er kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen.

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