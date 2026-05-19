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Polizei Bochum

POL-BO: Fußgängerin (12) von Auto erfasst: Polizei stellt Tatverdächtigen nach Unfallflucht

Herne (ots)

Bei einer Unfallflucht am Montagabend, 18. Mai, ist eine zwölfjährige Fußgängerin schwer verletzt worden. Die Polizei konnte einen flüchtigen Tatverdächtigen (21) im Rahmen der Fahndung stellen.

Der Unfall ereignete sich gegen 20.25 Uhr im Bereich Forellstraße/Bahnhofstraße. Nach bisherigem Stand beabsichtigte die zwölfjährige Hernerin die Bahnhofstraße an der Fußgängerfurt zu überqueren, als sie von einem Autofahrer erfasst wurde, der zeitgleich von der Forellstraße kommend nach rechts in die Bahnhofstraße abbog.

Durch den Aufprall stürzte die Jugendliche und zog sich schwere Verletzungen zu.

Der Autofahrer parkte sein Fahrzeug einige Meter weiter, stieg aus und erkundigte sich nach der Hernerin. Nach einem kurzen Gespräch mit anderen Passanten, die sich um die Verletzte kümmerten und den Notruf alarmierten, entfernte sich der Mann fußläufig in Richtung Schlosspark Strünkede.

Im Rahmen einer großangelegten Fahndung suchte die Polizei unter anderem mit einem Hubschrauber nach dem flüchtigen Autofahrer und stellte kurze Zeit später einen Mann mit passender Personenbeschreibung im Bereich des Schlossparks. Der 21-jährige Herner wurde für Folgemaßnahmen mit zur Wache genommen. Der Führerschein des 21-Jährigen und das Auto wurden sichergestellt.

Die Zwölfjährige wurde zur Überwachung in ein Krankenhaus gebracht.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Marina Sablic
Telefon: 0234 909-1026
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

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