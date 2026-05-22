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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Mehrere Snackautomaten aufgebrochen - Polizei bittet um Hinweise

Teterow/Landkreis Rostock (ots)

In den frühen Mittwochmorgenstunden haben bislang unbekannte Täter in Teterow zwei Snackautomaten gewaltsam aufgebrochen und erheblich beschädigt.

Betroffen waren zum einen ein Automat in der Malchiner Straße sowie ein weiterer Automat in der Straße "Am Kellerholz" auf dem Gelände eines Baumarktes. Nach bisherigen Erkenntnissen ereigneten sich die Taten im Zeitraum zwischen 02:30 Uhr und 03:30 Uhr.

Die Täter öffneten beide Automaten gewaltsam und entwendeten sowohl die darin befindlichen Produkte als auch die Geldkassetten. Durch die Tat entstand an beiden Automaten erheblicher Sachschaden. Der Gesamtschaden wird derzeit auf rund 27.000 Euro geschätzt.

Bereits am 08.05.2026 war es in der Schultetusstraße in Stavenhagen zu einem vergleichbaren Angriff auf einen Snackautomaten derselben Firma gekommen. Ein Zusammenhang zwischen den Taten wird derzeit geprüft.

In allen drei Fällen kam der Kriminaldauerdienst der Polizei zum Einsatz, um Spuren an den Tatorten zu sichern. Die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls dauern an.

Die Polizei bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Tatorte beobachtet haben oder sonstige Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, sich bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Diana Schmicker
Telefon: 03843 266-303
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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