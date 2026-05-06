Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Kriminalitätslage 2025 der Polizeiinspektion Rockenhausen - Erneuter Straftatenrückgang und hohe Aufklärungsquote

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Westlicher Donnersbergkreis (ots)

Im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Rockenhausen, dieser umfasst den westlichen Teil des Donnersbergkreises mit den Verbandsgemeinden Nordpfälzer Land und Winnweiler, ist die Anzahl der begangenen Straftaten mit 1.382 Fällen gegenüber 1.440 Fällen (-58 Fälle) im Vorjahr erneut leicht rückläufig (-4,0 %). Die Häufigkeitszahl liegt bei 4.595 (Straftaten pro 100.000 Einwohner). Somit ist die Wahrscheinlichkeit im Zuständigkeitsbereich der PI Rockenhausen Opfer einer Straftat zu werden, weiterhin deutlich geringer, als in anderen Bereichen von Rheinland-Pfalz.

Im Jahr 2025 wurden 1037 Straftaten aufgeklärt. Die Aufklärungsquote liegt demnach mit 75,0 % auf einem hohen Niveau und deutlich über der Landesaufklärungsquote von 64,8 %.

Bei insgesamt 779 ermittelten tatverdächtigen Personen (578 Männer, 201 Frauen) ist festzustellen, dass es sich wie in den Vorjahren überwiegend um lokal bzw. regional agierende Personen (75,9 %) handelte.

Fallzahlenanstiege sind in den Hauptgruppen "Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung und bei den Rohheitsdelikten und Straftaten gegen die persönliche Freiheit festzustellen. Gleichzeitig liegen die Aufklärungsquoten in beiden Deliktsbereichen mit 95,5 % bei den Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung und 93,0 % bei den Rohheitsdelikten/Straftaten gegen die persönliche Freiheit auf einem sehr hohen Niveau.

Wenngleich bei den Vermögens- und Fälschungsdelikten insgesamt ein Fallzahlenrückgang zu verzeichnen ist, ist bei den hier zugeordneten Warenbetrugs- und Warenkreditbetrugsdelikten (2025: 56 Fälle) ein leichter Anstieg (+4 Fälle) zu verzeichnen. Die Aufklärungsquote liegt in diesem Bereich bei 92,9 %. Diese Betrugsdelikte wurden mehrheitlich im Internet und unter Ausnutzung der Gutgläubigkeit der Geschädigten abgewickelt. Gerade in diesem Deliktsbereich könnten Straftaten durch etwas mehr "gesundes Misstrauen" verhindert werden.

Bei den sonstigen Straftatbeständen ist ein geringfügiger Rückgang von vier Delikten festzustellen. Waren es im Jahr 2024 noch 420 Fälle, so wurden im Jahr 2025 in diesem Deliktsbereich 416 Straftaten registriert. Im Wesentlichen handelt es sich um Beleidigungen (111 Fälle) und Sachbeschädigungen (170 Fälle). Von den Sachbeschädigungen wurde die Mehrzahl der Taten (82 Taten, 73,9 %) im öffentlichen Raum begangen. Davon konnten 15,9 % aufgeklärt werden. Zur Steigerung dieser Aufklärungsquote ist die Polizei dringend auf die Mitteilung verdächtiger Wahrnehmungen sowie auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung angewiesen. In diesem Deliktsfeld sind auch die Straftaten gegen Polizeibeamte erfasst. Im Jahr 2025 wurden Beamtinnen und Beamte der Polizeiinspektion Rockenhausen in 16 Fällen im Einsatz beleidigt (11 Fälle 2024) und in 9 Fällen bedroht (6 Fälle 2024). In 8 Fällen wurde Widerstand geleistet (7 Fälle 2024), wobei acht Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte leicht verletzt wurden (3 Fälle 2024). Weitere Details zur Kriminalitätsentwicklung 2025 im Bereich der Polizeiinspektion Rockenhausen entnehmen Sie bitte dem beigefügten Dokument "Kriminalitätslage 2025". |dsi

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