Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Versuchter Betrug durch falsche Heilerinnen - Tatverdächtige vorläufig festgenommen

Euskirchen (ots)

Am Montag, den 18. Mai, gegen 13 Uhr, kam es in Euskirchen zu einem versuchten Betrug zum Nachteil einer 81-jährigen Frau. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die Seniorin auf dem Marktplatz in Euskirchen vor einer Arztpraxis von einer Frau in ein Gespräch verwickelt. Im Verlauf des Gesprächs teilte die Seniorin mit, dass sie krank sei und unter Schmerzen leide. Daraufhin erklärte die Tatverdächtige, dass sie "verhext" sei, und bot an, sie von ihren Beschwerden zu heilen. Im weiteren Verlauf trat eine zweite weibliche Person hinzu, die Tüten mit Bargeld mit sich führte, um die angebliche "Heilung" zu demonstrieren.

Zunächst wurde der Seniorin mitgeteilt, die Behandlung sei kostenfrei. Später forderten die beiden Frauen sie jedoch auf, ihr gesamtes Geld für die "Heilmaßnahme" auszuhändigen. Die Seniorin begab sich daraufhin nach Hause, informierte jedoch auf dem Weg ihre Tochter telefonisch über den Vorfall. Die beiden Frauen warteten vor der Haustür, während die 81-Jährige vorgab, Geld aus der Wohnung zu holen.

Noch vor einer Geldübergabe verständigte die Tochter die Polizei.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte eine 56-jährige Tatverdächtige im Nahbereich festgestellt werden. Beim Erblicken der Polizeibeamten versuchte sie, zu Fuß zu flüchten, wurde jedoch nach kurzer Verfolgung gestellt und vorläufig festgenommen. Während der Flucht versuchte sie, mehrere Briefumschläge auf einem Stromkasten abzulegen.

Bei der anschließenden Durchsuchung wurde Falschgeld im unteren fünfstelligen Euro-Bereich aufgefunden und sichergestellt.

Die zweite Tatverdächtige konnte unerkannt entkommen. Die Ermittlungen dauern an.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bezüglich des versuchten Betrugs sowie wegen des Inverkehrbringens von Falschgeld aufgenommen.

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