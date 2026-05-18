PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Flucht vor Polizeikontrolle

Euskirchen (ots)

Am heutigen Montag (18. Mai) beabsichtigten Polizeibeamte gegen 2 Uhr einen Pkw auf der Landstraße 194 bei Euskirchen zu kontrollieren. Im Fahrzeug befand sich ein 20-jähriger Fahrzeugführer aus Dahlem sowie ein 19-jähriger Beifahrer, ebenfalls aus Dahlem. Nach Anhaltesignalen verringerte der Pkw-Fahrer zunächst die Geschwindigkeit, beschleunigte jedoch anschließend und entzog sich der Kontrolle. Die Flucht führte über land- und forstwirtschaftliche Wege durch den "Billiger Wald" sowie über die Landstraße 178, Landstraße 194 und die Roitzheimer Straße. Die Fahrt endete schließlich auf der Kreisstraße24 ("Zur Tomberger Mühle"), wo das Fahrzeug gestoppt wurde. Es ergaben sich Hinweise auf möglichen Betäubungsmittelkonsum. Dem 20-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, das Fahrzeug wurde sichergestellt. Gegen den Fahrer wurden Ermittlungsverfahren unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens eingeleitet.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Alle Meldungen Alle
  • 18.05.2026 – 13:02

    POL-EU: Gefährdung eines Feuerwehrmannes nach Verkehrsunfall

    Kall (ots) - Auf der Bundesstraße 266 im Bereich Kall-Wallenthalerhöhe kam es am Freitag (15. Mai) gegen 16.41 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Eine 34-jährige Pkw-Fahrerin aus Schleiden befuhr die Bundesstraße aus Richtung Schleiden-Gemünd in Fahrtrichtung Mechernich-Roggendorf und beabsichtigte, nach links auf die Landstraße 105 in Richtung Kall abzubiegen. Dabei ...

    mehr
  • 18.05.2026 – 13:02

    POL-EU: Unbekannte versuchen Wohnwagen zu entwenden

    Nettersheim (ots) - Im Gewerbegebiet Zingsheim-Süd in Nettersheim-Zingsheim kam es am Freitag (15. Mai) gegen 22.50 Uhr zu mehreren Diebstahlsdelikten. Zunächst versuchten drei bislang Unbekannte, einen Wohnwagen zu entwenden, indem sie die Wegfahrsperre durchtrennten. Der Wohnwagen wurde von dem Eigentümer auf einem dafür vorgesehenen Stellplatz unter einem Carport in dem Gewerbegebiet geparkt. Während der ...

    mehr
  • 18.05.2026 – 13:01

    POL-EU: Alleinunfall mit verletzter Pkw-Fahrerin

    Euskirchen (ots) - Auf der Landstraße 119 im Bereich Euskirchen-Stotzheim kam es am heutigen Montag (18. Mai) gegen 5.40 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Eine 32-jährige Pkw-Fahrerin aus Euskirchen befuhr die Landstraße aus Richtung Euskirchen-Niederkastenholz in Fahrtrichtung Euskirchen-Stotzheim. Aus bislang ungeklärter Ursache kam die Pkw-Fahrerin nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Baum und kam im ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren