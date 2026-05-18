Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Flucht vor Polizeikontrolle

Euskirchen (ots)

Am heutigen Montag (18. Mai) beabsichtigten Polizeibeamte gegen 2 Uhr einen Pkw auf der Landstraße 194 bei Euskirchen zu kontrollieren. Im Fahrzeug befand sich ein 20-jähriger Fahrzeugführer aus Dahlem sowie ein 19-jähriger Beifahrer, ebenfalls aus Dahlem. Nach Anhaltesignalen verringerte der Pkw-Fahrer zunächst die Geschwindigkeit, beschleunigte jedoch anschließend und entzog sich der Kontrolle. Die Flucht führte über land- und forstwirtschaftliche Wege durch den "Billiger Wald" sowie über die Landstraße 178, Landstraße 194 und die Roitzheimer Straße. Die Fahrt endete schließlich auf der Kreisstraße24 ("Zur Tomberger Mühle"), wo das Fahrzeug gestoppt wurde. Es ergaben sich Hinweise auf möglichen Betäubungsmittelkonsum. Dem 20-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, das Fahrzeug wurde sichergestellt. Gegen den Fahrer wurden Ermittlungsverfahren unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens eingeleitet.

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