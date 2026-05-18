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Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Gefährdung eines Feuerwehrmannes nach Verkehrsunfall

Kall (ots)

Auf der Bundesstraße 266 im Bereich Kall-Wallenthalerhöhe kam es am Freitag (15. Mai) gegen 16.41 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Eine 34-jährige Pkw-Fahrerin aus Schleiden befuhr die Bundesstraße aus Richtung Schleiden-Gemünd in Fahrtrichtung Mechernich-Roggendorf und beabsichtigte, nach links auf die Landstraße 105 in Richtung Kall abzubiegen. Dabei übersah sie den entgegenkommenden Pkw einer 69-jährigen Fahrerin aus Zülpich. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge, wobei beide Fahrerinnen verletzt wurden. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde die Einsatzstelle durch einen Feuerwehrmann abgesichert, der den Verkehr regelte. Ein 56-jähriger Pkw-Fahrer aus Schleiden missachtete die Anweisungen, fuhr in den abgesperrten Bereich ein und touchierte dabei mit dem Reifen das Schuhwerk des Feuerwehrmannes. Zudem wurde der Außenspiegel durch Körperkontakt eingeklappt. Der Feuerwehrmann blieb unverletzt. Das Verkehrskommissariat der Polizei Euskirchen hat die Ermittlungen wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
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Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

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